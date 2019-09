Agáta udělala další krok ve vážné krizi s Jakubem Prachařem! Po tomhle už to na záchranu manželství opravdu nevypadá

Agáta Prachařová Foto: Instagram A. Prachařové

Je to definitivní konec manželství? Agáta Prachařová (34) si na sociální síti změnila příjmení na své rodné. Její instagramový profil již funguje pod jménem Agáta Hanychová. Tady to vypadá na definitivní rozpad manželství s hercem a moderátorem Jakubem Prachařem (36).

V létě zkoušeli manželství slepovat na dovolené v Itálii, pak Agáta odletěla i s dětmi do Izraele. Chyběla i na svatbě Libora Boučka a po návratu došlo k dalším problémům. Mluví se o tom, že Jakub neustále Agátu ponižoval a urážel, ona ho zase provokovala snímky s fešným surfařem z Tel Avivu.

Na sociální síť pak přidala status "Život není o tom, co chceš, ale co vydržíš“ a přidala hashtagy: nová zkušenost, zvládnu to, musím a freedom (anglicky svoboda). Včera zase přidala fotografii s nápisem "podporuji single matky". Modelka si také nechala výrazně zkrátit vlasy, což ženy často dělají při změnách v soukromém životě. ■