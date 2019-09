Těhotenské bříško zatím vidět není, ale prsá má o číslo větší: Úspěšná česká modelka stále fotí i v plavkách

Veronika Krajplová Super.cz

"Pořád pracuju v zahraničí, ale víc teď budu tady. Zatím je stále hodně práce, jsem za to ráda. Doufám, že budu moct stále pracovat i během těhotenství. Řekla jsem to v agenturách a zatím se řeklo, že dokud to není moc vidět, budu pracovat a pokud bříško bude hezký, budu moct pak fotit těhotenskou módu," řekla Super.cz Veronika, vítězka soutěže Look Bella 2012 v rakouském wellness hotelu v městě Laa an der Thaya, kam odjela fotit s letošními královnami krásy Look Bella.

Veronika má za sebou focení řady světových kampaní. "Teď jsem byla v Americe na tři týdny v Miami a poprvé i v Las Vegas, což bylo skvělé. Nedávno jsem také fotila titulku pro český magazín. Všechno klape," dodala.

Po porodu by se ráda k práci brzy vrátila. "Já doufám, že po šestinedělí to bude dobrý. Ráda bych se do práce brzy vrátila," uzavřela. ■