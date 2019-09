Stěhování do Prahy a od přítele! Misska Karolína Mališová zkusí po sedmi letech vztah na dálku

Karolína Mališová Super.cz

Česká Miss World 2015 Karolína Mališová (22) se po čtyřech letech od korunovace stěhuje z Opavy do Prahy. Přítele Jakuba, se kterým chodí už sedm let, však nechává v rodném městě. Je otázkou, zda vztah na dálku nadále vydrží.

"Stále jsem říkala, že se to stane. Je to kvůli práci. Pendlování už bylo dost. Chtěla jsem tady mít zázemí, ať to mám trošku jednodušší. Taky začínám školu. Za dva roky doufám budu paní inženýrka. Nastupuji na Vysokou školu obchodní," řekla Super.cz Karolína.

O vztah se nebojí. "Doufám, že když už to vydrželo tak dlouho, tak to vydrží dál. Za rok dodělá školu a snad spolu budeme bydlet a bude to kompletní vztah naplno," vysvětluje Mališová, která se s přítelem už sedm let navštěvuje, zatím spolu nesdílí společnou domácnost.

Vyzkoušené to ale mají a strach nemá. "Když jsme spolu delší dobu v kuse, tak nám to vyhovuje víc. Dovolené klapou na jedničku," dodala Mališová na představení nového parfému. ■