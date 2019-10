Daniela Peštová zatím neplánuje změnit obor: Modelka může pracovat klidně v sedmdesáti

Daniela Peštová nemyslí na zadní vrátka. Nemá to v povaze. Super.cz

Brzy to bude třicet let, kdy Daniela Peštová (48) odstartovala svou kariéru modelky. Nejen u nás, ale i ve světě patří k nejvyhledávanějším kráskám své generace.

Když vybírala své favority mezi finalisty Schwarzkopf Elite Model Look 2019, ptali jsme se jí, v čem vidí klíč svého úspěchu. „Modeling je vždycky o štěstí. Samozřejmě je to tím, že se snažíme držet v dobré kondici. Zároveň se modeling změnil a klima ve společnosti se změnilo, a proto i někdo mé věkové kategorie může stále ještě pracovat,” prozradila nám Daniela.

Peštová nijak nepřemýšlí o modelkovském důchodu a zatím přijímá výzvy. „Určitě už nechci tolik pracovat. Nemám určitou hranici ani stanovený věk. Čím je člověk starší, tím je nabídek méně. Modelka může ale pracovat, i když je jí šedesát nebo sedmdesát. Určitě to ale není na stejné úrovni, jako když je vám sedmnáct a teprve začínáte,” říká Daniela.

Peštová si už vyzkoušela roli moderátorky v pořadu MasterChef. Nezdá se, že by ale plánovala změnit profesi. „Nemám žádné plány. Nikdy jsem neměla žádnou agendu s moderátorstvím, herectvím nebo modelingem. Prostě s ničím. Vždycky si vybírám podle toho, jestli je to nabídka, která mě zaujme,” říká Daniela Peštová.

Na rozdíl od svých kolegyň, které utíkají k návrhářství, jako je Michaela Kociánová, či k sochařství, což je případ Terezy Maxové, Daniela zatím nehledá další alternativy své práce. „Nemám plán B. Není nic, co by mě odtáhlo od toho, co dělám teď,” uvedla s úsměvem. ■