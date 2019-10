Nejdřív společná hypotéka, až pak svatba. Na zásnubní prsten ale tahle modelka stále čeká

Míša Hávová Michaela Feuereislová

„Původně jsme se poohlíželi po baráčku, ale nemohli jsme v okolí Prahy nic sehnat. Posledních pět měsíců rekonstruujeme byt a je to dost psychicky a fyzicky náročné,” posteskla si finalistka České Miss 2016.

Hávovou a Říbala tedy dříve spojila společná hypotéka než oficiální manželský svazek. „Je to v háji, ještě nejsme svoji,” smála se Hávová.

Tento postup ale Míše vyhovuje. „Kdybychom si nevyzkoušeli společné bydlení, tak bychom nevěděli, jestli to bude fungovat nadále,” říká sympatická blondýnka, která by se ale zásnubám a svatbě nebránila. „Nevadilo by mi, kdyby přišel prstýnek. Je to spontánní věc, kterou musí udělat Péťa a já to nechám na něm,” říká Michaela Hávová. ■