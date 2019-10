Bývalá prodavačka promluvila o vztahu s Ronaldem. A svěřila, čím fotbalovou hvězdu svádí

Cristiano Ronaldo s přítelkyní Georginou Rodriguez Profimedia.cz

Vztah se světovou hvězdou dle jejích slov „není jednoduchý“, ale neměnila by „za nic na světě“, uvedla v rozhovoru pro The Sun on Sunday. „To, co k němu cítím, je silnější než cokoli jiného. Spolu jsme silnější, vzájemně se obdivujeme,“ řekla Rodriguez.

Kromě lásky a obdivu prý v jejich vztahu hraje velkou roli také vášeň. „Je velmi důležité svádět se a společně snít. Vždycky spím v prádle a preferuji to dráždivé,“ svěřila v rozhovoru a tím, že spát v sexy prádle je pohodlné, romantické a udělá to muže šťastným.

Slavný fotbalista si na ní může cenit i praktičtějších vlastností, například toho, že je rodinný typ. To se hodí, během tří společných let se totiž Rodriguez stala rovnou čtyřnásobnou matkou. Sama sice porodila „jen“ jedno dítě, dceru Alanu, stará se ale také o tři starší Ronaldovy potomky Ronalda Juniora a dvojčata Evu a Matea. ■