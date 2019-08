Dosud tančil maximálně s opicemi v pralese: Rybář Vágner už si ve StarDance stihnul natáhnout sval, bojuje ale dál!

Jakub Vágner se svou taneční partnerkou Michaelou Novákovou Super.cz

Rok, co rok mu drnčel telefon s nabídkou stát se hvězdou populární taneční soutěže. Jakub Vágner (37) jí několik let odolával a odmítal. Letos se ale nechal zlomit a na popud svých blízkých se upsal StarDance.

„Vlastně bylo rozhodnuto trochu za mě. Moje rodina rozhodla, hlavně Terezka,“ svěřil Jakub s tím, že ho do soutěže přemluvila nejenom sestra, ale i maminka. „Ta to udělala chytře, ta mi řekla, stejně tancovat neumíš, nikdy ti to nešlo, věděla jak na mě a pochopila, že když mi říká, že něco nejde, tak jí budu chtít dokázat, že ano. Musím ale uznat, že maminka měla pravdu,“ svěřil Super.cz s úsměvem Jakub.

S taneční partnerkou Michaelou Novákovou dře v potu tváře takřka denně. „Snažíme se každý den trénovat, samozřejmě alespoň jeden den volný v týdnu. Čtyři hodiny jsou naše minimum, někdy se snažíme dvoufázově, ráno a potom po obědě odpoledne,“ svěřila tanečnice, pro kterou dřina na parketu nejsou taková muka jako pro slavného rybáře.

„Tréninky jsou v podstatě krvavý. Jak se říká sportem k trvalé invaliditě, tak u mě to bude platit asi v tanci,“ prozradil Jakub. „Člověk totiž objevuje svaly, o kterých nikdy netušil, že je má, můj první trénink byl suprový, přišel jsem domů takhle oblečený a usnul jsem a ráno jsem se tam objevil ve stejné poloze,“ svěřil Vágner s tím, že si hned na začátku natáhnul sval.

„Musel jsem jít na baňky, kdy to vypadalo, že mě atakovala chobotnice, ale doopravdy ten tanec člověk neukecá, pochopil jsem, že je to dřina a bolest. Na vesnickém bále s dvojkou v žíle to nikdo neřeší, ale vypadat u toho alespoň trochu dobře, tak aby člověk neměl ramena nahoru, neměl vystrčené břicho a aby se mu půlka národa nesmála, tak to je trochu jiný příběh. Dosud jsem tančil maximálně s opicema v pralese,“ dodal závěrem rybář, který si na parketu stále příliš moc nevěří. ■