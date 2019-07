Karel Gott nerad ruší svá vystoupení. Zdraví je ale přednější. Herminapress

Karel Gott (80) sice bojuje s akutním zápalem plic, ale do poslední chvíle chtěl vystoupit na festivalu Benátská! . Lékaři mu přitom vystoupení, které by jinak proběhlo ve čtvrtek, důrazně nedoporučovali.

„Doktoři upozorňovali, že je to hazard se životem, že to za to nestojí,“ řekl Blesku Gottův kapelník Pavel Větrovec (70), s nímž se Mistr do poslední chvíle připravoval na vystoupení. Zpěvák prý nechtěl zklamat své fanoušky a měl svou hlavu.

„Ivanka plakala, málem ho prosila na kolenou, ať to vzdá. Nic. Prosila mne tedy, ať mu to zakážu jako kapelník. Hučel jsem do něho ze všech stran. Marně. Tak moc chtěl vystoupit,“ dodal Větrovec. Gottovi ale nakonec nebylo vůbec dobře, a tak naštěstí vystoupení vzdal.

Zpěvákovo nejbližší okolí si tak oddechlo, protože by festivalová účast v obrovských vedrech dala vážně nemocnému Gottovi opravdu zabrat. Zápal plic totiž není pro organismus s výrazně oslabenou imunitou vůbec žádná legrace. Obzvlášť v jeho věku. ■