Svatba stále v nedohlednu: Doleželová prozradila, proč ještě nestanula před oltářem s otcem své dcery

Jana Doleželová na svatbu ještě čeká. Super.cz

Je to už pět let, co Jana Doleželová (38) tvoří pár s Davidem Trundou. Bývalé královně krásy navlékl podnikatel zásnubní prstýnek ještě předtím, než s ním otěhotněla, ovšem Jana se svatby do roka a do dne nedočkala. Tváří se ale, že jí to nevadí.