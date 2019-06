Kolena rozedřená do krve: Anička Slováčková havarovala na koloběžce

Anička Slováčková ukázala rozbitá kolena při odběru krevní plazmy. Herminapress

S prezidentem soutěže Davidem Novotným přijela do Hradce Králové také zpěvačka Anna Slováčková (23). Při odběru se nedalo si nevšimnout jejích rozbitých kolen, které neúspěšně skrývala pod sukní. „Jela jsem s kamarádkou na kolobrndě a dostaly jsme smyk na tramvajové koleji. Odnesla to kolena, kámoška má odřený loket, a má dokonce antibiotika," vyprávěla.

"Připadám si jako malá holka, to jsem měla kolena odřená každou chvíli. Za pár dní jedu s kamarádkou Barcelony, já skoro nemohu chodit a ona nemůže zvednout ruku, to bude dovolená. Ale nevzdáváme to, jen co se trochu vzpamatujeme, proženeme koloběžku znovu,“ smála se Anička, která momentálně pracuje na novém cédéčku. „S kapelou plánujeme do konce roku natočit tři klipy, takže budeme přes prázdniny zavření ve studiu a hodně na tom makat. Zároveň máme spoustu koncertů a od srpna už zase točím seriál. Ale na pracovní léto se těším. Moře si nechám až na potom,“ dodala.

Sympaťáky z Muže roku přijela podpořit také modelka Aneta Vignerová (31). Přiznala, že krevní plazmu v Praze daruje docela často. „Chodím tak jednou za 3 měsíce. Vím, že je plazma potřebná, tak snad ta moje někomu pomůže. Ze svého okolí nevím o nikom, kdo by ji nutně potřeboval. Máme štěstí, které někdo jiný nemá,“ uvedla modelka, která při srpnovém finále soutěže zasedne do poroty.

„Kluky jsem viděla dneska prvně. A protože vím, že krása je pomíjivá, tak čekám, jaký na mě udělají dojem při finále. Pak se rozhodnu, komu dám hlas,“ uvedla přítelkyně scenáristy Petra Kolečka (35), s kterým se za pár dní chystá na filmový festival do Karlových Varů. ■