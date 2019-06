5 známých osobností, které byly chůvami jiných celebrit

Angelina Jolie, Keanu Reeves a Gwyneth Paltrow Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Cher (73) & Anthony Kiedis (56)



Zpěvák skupiny Red Hot Chilli Peppers potvrdil, že když vyrůstal, tak se na jednu noc stala jeho chůvou zpěvačka Cher. Anthonyho otec se totiž přátelil s Cher a jejím tehdejším manželem Sonnym.

Keanu Reeves (54) & Alice Cooper (71)



V době, kdy Cooper natáčel desku v Torontu, zůstal přes noc v domě Reevesů, jelikož studio bylo hned naproti. Vzhledem k tomu, že maminka budoucí hvězdy Matrixu musela nechávat často syna doma samotného kvůli práci, zpěvák se nabídl, že ho pohlídá ve studiu.

Laura Dern (52) & Angelina Jolie (44)

Bruce Dern a Jon Voight (otcové obou hereček) byli velice blízcí přátelé. Během Voightova častého filmování mimo domov se Laura občas stávala opatrovatelkou Angeliny Jolie. Herečky od sebe přitom dělí jen 8 let.

Michael Bolton (66) & Paula Abdul (57)



Když bylo Paule 7 let, měla to štěstí, že ji hlídal budoucí slavný zpěvák tklivých balad Michael Bolton. Bylo to v době, kdy se Michael přestěhoval do LA a byl o pohlídání požádán její starší sestrou, se kterou se začal přátelit.

Kiefer Sutherland (52) & Gwyneth Paltrow (46)

Když Kiefer pracoval v místním divadle v Massachusetts, potkal se s matkou Gwyneth. Ta ho párkrát požádala, jestli by mohl její dceru pohlídat, a on rád pomohl. ■