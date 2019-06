Šílené stresy se podepsaly na zdraví: Markéta Konvičková přišla o polovinu vlasů a začala otékat

Markéta Konvičková si musela nechat prodloužit vlasy. Super.cz

Jak sama přiznává, kvůli stresu přišla o polovinu vlasů. "Snažila jsem se být psychicky v pohodě, ale režim byl jiný, méně spánku. Bohužel jsem přišla o polovinu vlasů, můj kadeřník mi řekl, že to budu dávat dohromady minimálně dva roky," řekla Super.cz zpěvačka.

Vlasy si nechala prodloužit a nahustit. "Cítím se už dobře. Je dobré, že jsou možnosti, je to komfortní. Když ti tělo řekne a dost, je to velká pomoc," vysvětluje s tím, že ani zdravotně jí přípravy na státnice příliš neprospěly.

"Začala jsem otékat, zavodňovat se. Jak člověk moc nespí, přišly kruhy pod očima, nateklá víčka. Ted už se tři týdny věnuju sobě, chodím cvičit, mám lepší stravu. Zítra mě přítel nakládá do auta a jedeme do Chorvatska. Bylo to náročné, ale jsem ráda, že jsem si splnila, co jsem chtěla. Kdyby nevyšel zpěv, mám něco v rukávu. Jsem ráda, že to je za mnou a můžu se nyní věnovat naplno hudbě," dodala. ■