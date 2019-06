Panna je prý už jen podle horoskopu: Bohuš Matuš o lásce s Lucinkou (16), kterou sám odbarvil na blond

Bohuš Matuš promluvil o lásce s mladinkou Lucinkou i o exekucích. Super.cz

Bohuš sice ještě před pár dny tvrdil, že jeho partnerka, šestnáctiletá studentka konzervatoře Lucie, je ještě panna, teď ale obrátil. "Ona je ve znamení Panny, a teď jsem se někde dočetl, že je panna. Jsme spolu, ale tak nějak opatrně. Já jí nechci nijak ubližovat, nejsem nad hrobem, ale přece jen mi bude za čtyři roky padesát," řekl nám Bohuš.

A přiznal, že Lucince změnil i image. Je z ní kvůli němu blondýnka. "Asi jsem byl v minulém životě kadeřník. Nabarvil jsem ji sám. Udělal jsem jí světlé vlásky a myslím, že jí to teď sluší ještě o něco víc," myslí si zpěvák.

Ten řešil v minulosti i exekuce, z většiny už je prý ale venku. "Bylo to už vyřešené dávno, akorát to ještě nebylo sundané z registru. Statisíce tam nejsou," vysvětlil, že největších dluhů už se zbavil. Nějaké mu ale ještě zůstaly. "Všechno úplně zaplacené nemám, to byl lhal. Mám tam nějaké dvě za šest set korun a něco ještě. Ale ono se vždycky něco najde," mávl nad tím rukou Bohuš.

Zároveň si ale pochvaluje, že teď dobře vydělává. "Díky Františkovi Janečkovi jsem se opět postavil na nohy, dostal se zase do povědomí, a i když v novém muzikálu Čarodějka nebudu, mám dost další práce, koncertuji až dvacetkrát do měsíce, máme i úspěšný program s Magdou Malou (51)," nestěžuje s zpěvák. ■