3 nadějné mladé české zpěvačky, které se ještě před premiérou nového muzikálu Čarodějka stihly zasnoubit

Z Nikoly Ďuricové, Elis Ochmanové a Markéty Peškové budou brzy vdané paní. Michaela Feuereislová

Mladé neokoukané tváře. Ty hledal producent František Janeček (75), když dával dohromady obsazení muzikálu Čarodějka. Při konkurzu bylo ještě všech šest představitelek hlavních rolí čarodějek Elphaby a Glindy svobodných. Protože jsou to ale mladé půvabné dívky, postupně se to ale změní. Tři už nosí zásnubní prsten!

Nejdéle z nich je zasnoubená Markéta Pešková, která bude hrát zelenou Elphabu. Brněnská zpěvačka se bude také nejdřív vdávat. Pod čepec půjde už v srpnu, kdy sice probíhá nejintenzivnější zkoušení muzikálu, který má v GoJa Music Hall premiéru 14. září, ale protože měla už termín svatby stanovený, vyšel jí producent vstříc a dostala tři dny volna.

Nikolu Ďuricovou, budoucí Glindu, požádal o ruku přítel, také muzikálový zpěvák Lukáš Kofroň, v prosinci přímo na jevišti. Tehdy ztvárňovala hlavní roli v muzikálu Tři oříšky pro Popelku. Super.cz svěřila, že svatbu do roka a do dne nestihne, ale ráda si počká.

Uplynulý víkend se žádosti o ruku dočkala i další Elphaba Elis Ochmanová. O tom, jaká její svatba bude, už představu má. "To ale nechci prozrazovat, hlavně si přeju, aby tam byli všichni moji blízcí, takže to bude určitě v Česku. A na svatební cestu bych chtěla do Francie," svěřila Elis, která se bude vdávat zřejmě příští léto. ■