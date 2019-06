Její dvojčata se nedají unavit. Duchková vymyslela zákeřnou vychytávku, jak si s nimi poradit

Štěpánka Duchková prozradila plány na léto. Super.cz

Vlastní letní sídlo na jihu Španělska, a tak by její dovolená mohla vlastně trvat tři sta šedesát pět dní v roce. Štěpánka Duchková (46) má ale bohužel, nebo bohudík, pracovní povinnosti v Česku a školou povinná dvojčata, a tak na prázdninový byt odjíždí jen o prázdninách. Ani ty ale ve Španělsku nestráví celé.

„Budeme ve Španělsku asi jen čtrnáct dní. Pak se přesuneme do Portugalska, protože manželova dcera bude studovat v Lisabonu, kde ji navštívíme. Trošku jsme ji postrašili, že ji navštívíme, ale slíbili jsme, že se ubytujeme jinde a zastavíme se k ní jen na kafe,” popsala své plány moderátorka. „Pak chceme ještě k jezerům do Rakouska jezdit na kolech. My máme s manželem elektro kola a kluci mají normální šlapací. Aspoň budou víc unavení,” s roztomilou škodolibostí vtipkovala Štěpánka.

Dvojčata Honzík a Adam jsou velmi živé děti a prý se je téměř nedá unavit. Duchková vtipkovala, že jim možná ještě vypustí gumy, aby se jim hůře šlapalo. ■