Takového nabušence má teď doma královna Pařížské: Přerod z „knedlíka“ na svalovce trval necelý rok

Roman Hajabáč Foto: archiv R. Hajabáče

Nejen o 16 let mladší, ale teď i neuvěřitelný fešák. Partner "královny Pařížské", podnikatelky Tamary Kotvalové (55), Roman Hajabáč vždycky vypadal v na míru střiženém obleku dobře. Teď ale zamakal na svém těle tak, že se to zdá neuvěřitelné. Přitom mu to prý trvalo jenom necelý rok.

"Začalo to tak, že jsem chtěl zhubnout, abych ukázal všem, že to není problém. A navíc jsem chtěl na svém příkladu podpořit i můj nadační projekt Hodina. To znamená, že jednou hodinou chůze v tempu denně se dá krásně zhubnout a stačí k tomu jen omezit pečivo, fast food, sladké pití a alkohol," vysvětloval Hajabáč.

U hubnutí to ale neskončilo. "Jak jsem shodil tuk, najednou mi vylezly svaly, a tak jsem k tomu trochu pocvičil, a najednou padl nápad ukázat ten výsledek i rozhodčím, abychom jasně deklarovali, že to, co tvrdíme v projektu Hodina, je reálná věc. No a tak jsem dostal i nominaci na Mistrovství světa 2018 ve fitness physique, což je sport podobný kulturistice, kde jsem skončil v první desítce," pochlubil se novopečený svalovec.

"Další závod bylo Mistrovství České republiky, tam jsem skončil jako druhý. A před týdnem jsem se vrátil z Mistrovství Evropy, kde jsem byl osmý, jako tým jsme přivezli bronz. Trénuju dál a chtěl bych se dostat na podzimním Mistrovství světa do finále, tak uvidíme," krčil rameny.

Nadační projekt ovšem není určený primárně jen pro dospělé, ale i pro děti. "Podstata je v tom, abychom našim dětem dali správné stravovací návyky a nebyli jsme skoro nejobéznější národ v Evropě. Na mém příkladu jim ukazujeme, jak se dá jednoduchou chůzí za každého počasí a v každém věku dostat do formy," vysvětloval dál.

"A tím, že na procházku vezmete i svoje děti, to má i rodinný a sociální dopad. Že je vytáhnete od televize a internetu. Příkladem je i Tamařin syn, kterému jsme pomohli dostat se do formy a zhubnul už dvacet kilo," uzavřel. ■