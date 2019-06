I Simona Stašová bojuje za svatby pro všechny. Díky tomu principál divadla možná uspořádá první vesnickou gay veselku

Milan Hein podporuje šanci na manželství pro páry stejného pohlaví. Super.cz

Dává to smysl, neboť na letní scéně se před třemi lety ženil principál divadla Milan Hein se svým dlouholetým partnerem. „Na letní scéně jsem uzavíral registrované partnerství. Účastnilo se toho asi dvě stě lidí. Ti všichni přišli pogratulovat k manželství, přinesli svatební dary. Když tito lidé vnímají zcela jako samozřejmost společenský svazek, tzn. manželství, tak si kladu otázku, proč to v naší společnosti neplatí,” vysvětlil svůj motiv Hein a dále uvedl. „Dorazila mě tehdy jedenáctiletá, dnes čtrnáctiletá dcera mého partnera, která se ptala: Proč ta paní oddávající na konci říkala, že vás zaregistrovala? Proč jste se nevzali jako tehdy s maminkou? Manželství není pro všechny?”

Hein společně s jednou z hlavních hvězd této scény Simonou Stašovou (64) dal dohromady vyjádření herců k této tématice. „Podepsali jsme to a předáme to předsedovi parlamentu České republiky.”

Ptali jsme se herce, moderátora a ředitele divadla, jestli by v případě schválení zákona uspořádal tentokrát už skutečnou svatbu. „To by se muselo stihnout včas. Já mám dvaasedmdesát roků. Jsem ale životní optimista a věřím, že pokud se to podaří, tak by se svatba konala ve Vrchotových Janovicích, kde máme s partnerem krásný dům. Už jsme to předjednali a byla by to asi první velkolepá stejnopohlavní venkovská svatba,” usmíval se Milan Hein. ■