Běhá, sluní se a pije mléko kvůli rakovině: Zuzana Bubílková bere léky, které jí rozežírají kosti

O tom, že byla Zuzana Bubílková na soustředění Muže roku velmi aktivní , koupala se, opalovala a také běhala, jsme už informovali. Není to ale jen proto, že ji to baví. Fyzická zátěž je nutná i ze zdravotních důvodů.

Kvůli své štíhlosti se Bubílková setkává s reakcemi, zda to není až moc a není zase nemocná. Před patnácti lety prodělala rakovinu. "Držím si pořád svoji váhu, plus minus dvě kila. A na kontroly chodím pravidelně. Musím zaklepat, nebyla žádná recidiva a doktor mi říká, že už je to asi za mnou," svěřila.

"Pořád ale musím užívat hormony, a to je taky důvod, proč hodně sportuji. Ty hormony nažírají kosti a tím, že se pohybujete, tak se to zase zabudovává. Taky proto se nevyhýbám sluníčku, které je na kosti dobré, stejně jako neexistuje, abych nepila mléko. Potřebuju déčko a vitamín C," vysvětlila. ■