Vrstevnice jí vzteky zničí občanku: Zpěvačce (51) s vizáží pubošky vykouklo, co jiným schová podprsenka

Magda Malá vypadá skvěle. Foto: archiv M. Malé

Má sice mnohem blíž k důchodu než k datu získání občanského průkazu, ale téměř nikdo jí to nehádá. Česká zpěvačka Magda Malá (51), která oslaví v červenci 52. narozeniny a jež je matkou dvou dcer, slyší od svého okolí jen lichotky.

A není divu: vypadá na svůj věk opravdu překvapivě. Komu nedokáže datum narození oficiálním dokladem, ten jí nechce věřit. Ale Magda Malá si nevymýšlí.

„Nevím, jestli za to mohou geny, každopádně přestože jsem si v životě zažila hodně věcí, v posledním roce cítím naprostou pohodu, což se muselo projevit i navenek,“ prozradila Super.cz kdysi hlavně muzikálová zpěvačka.

Zpívání v muzikálech pod cizí taktovkou ale ukončila. „Jsem svou vlastní paní a nemusím snášet manýry některých neurvalých lidí. Přistoupila jsem k životu úplně jiným způsobem a on mě za to teď odměňuje. Naštěstí mám velké množství nabídek, zpívám dětem i dospělým, daří se mi moc dobře. A funguje nám to i skvěle s Bohušem Matušem (45), s kterým pravidelně vystupuji,“ dodala Magda, která se svým někdejším partnerem 20. května vystoupí s Charlie bandem na koncertě Cesta muzikálem v Lucerně.

Magda Malá na sebe loni práskla, že měla poměr s Bohušem Matušem.

Super.cz

Hosty uznávané pěvecké dvojice budou například Jaroslav Bresky, Petr Dopita či Petr Tomeček. A obdivovatelé Malé se prý mohou těšit na róbu umělkyně, jež určitě nebude nijak krýt její ženskost, kterou naznačila i na nových jarních snímcích ve fotogalerii. ■