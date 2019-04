Silikonová přítelkyně slavného českého zápasníka už větší prsa nechce a některých plastik lituje

Playmate Lela Ceterová Foto: instagram L.Ceterové

Přítelkyně českého MMA zápasníka Karlose Terminátora Vémoly, playmate Lela Ceterová nechala své fanoušky na Instagramu lehce nahlédnout to svého soukromí.

Vyzvala je, aby jí pokládali otázky a ona si mohla vybrat, na které odpoví. Nejvíce otázek bylo směřováno na její plastické operace. Lela přiznala, že některých lituje, protože zažila hodně bolesti a zklamání, ale nic bližšího už dodávat nechce. Na otázku, zda si bude prsa ještě zvětšovat, odpověděla razantně odmítavě, že už větší rozhodně nepotřebuje.

Lela Ceterová má na těle hned několik úprav.

Super.cz

Další vlna otázek mířila na to, zda chce mít děti, a podle několika odpovědí bylo znát, že je silikonová kráska dokonale připravena na mateřskou roli a že se na ní velice těší. „Budu moc dobrá máma, vím to. Kdy to bude...netuším,“ odpověděla Lela na otázku jednoho z jejích sledujících. ■