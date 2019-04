Tahle partička z devadesátek pořád vystupuje. „Holki“ už jsou matky, ale v mini vypadají pořád super

Holki bez sebe stále nedají ani ránu. Super.cz

Zní to neuvěřitelně, ale letos uplynulo již dvacet let od doby, co vznikla skupina Holki, tehdy čtyřčlenná. Jedenáctým rokem fungují Radana Labajová, Nikola Šobichová a Kateřina Brzobohatá v tříčlenném seskupení bez Kláry Kolomazníkové. A stále vystupují. My jsme se s nimi setkali před vystoupením v rámci prvního ročníku Junior Hair Show 2019.