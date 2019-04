Z natáčení si Klára Melíšková odnesla velký zážitek: Coby vyšetřovatelka prožila románek se svým idolem

Klára Melíšková si v nové krimi sérii Živé terče zahrála po boku Viktora Preisse. Foto: archiv České televize

S ním se herečka ocitla před kamerou poprvé a byl to pro ni opravdu velký zážitek. „Do Viktora Preisse jsem byla zamilovaná jako malá holka, když hrál v Nemocnici na kraji města. Tehdy jsem vůbec netušila, že budu herečka a že se s panem Preissem potkáme jako kolegové, a ještě v tak blízkém vztahu,“ neskrývala nadšení Melíšková během tiskové konference.

Ačkoliv spolu natáčeli poprvé, svého idola z dětských let poznala osobně už dřív. „Znala jsem ho z dřívějška a věděla jsem, že je hrozně fajn, vstřícný a skvělý herec,“ svěřila Super.cz.

Za tu dobu si svou postavu velmi oblíbila, a tak se s ní loučí jen nerada. „Moc jsem si to užila, je to pro mě pět let života, a stejně jak jsem se za tu dobu vyvíjela já, tak se vyvíjela i Marie v příbězích, které jsme hráli. Když mě Honza Hřebejk obsadil do první série, tak jsme ani netušili, že budou další. Jsem velice vděčná, že jsem si mohla takovou vyšetřovatelku zahrát,“ dodala herečka. ■