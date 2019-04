V létě vymění práci za pohodu. Víme, kde bude Alice Bendová předvádět svou božskou figuru

Alice Bendová prozradila své plány na léto. Super.cz

Hvězda seriálu Kameňák nehodlá v létě příliš natáčet a chce se věnovat rodině. Zdá se, že na ostrov vyrazí i během letních prázdnin. „Na našem Tenerife je i v létě dobře. Je tam stále do třiceti stupňů, tak budeme asi unikat tam,” vysvětlila Alice.

I na dobu strávenou v Česku má ale vysněný plán. „Pokud by u nás byly zase extrémní vedra, jako loni, tak uvažujeme o tom, že pojedeme na hory. Asi to nebude někam na ledovec, ale třeba jen k nám na týden do Krkonoš,” svřila. ■