Nejdřív vnady, potom pozadí! Nela Slováková už na Bali odhodila plavky a pózuje nahá

Nela Slováková ráda provokuje. Foto: archiv N. Slovákové

Blogerka a návrhářka plavek Nela Slováková (29) se dočkala vysněné dovolené. S přítelem, hokejistou Lukášem Kozákem, vyrazili na exotické Bali. A nebyla by to Nela, aby na sociální síti pořádně nevystavila své tělo. Nejdříve v plavkách, nyní už se promenuje i bez nich.

Nela ráda provokuje a vystavuje své sexy tělo. Ve vaně plné pěny jen lehce odhalila své vnady, dnes ráno pozdravila své fanoušky naopak s odhaleným pozadím. Můžeme jen hádat, co přijde zítra.

"Chce to nápad a fotka je na světě. Trvalo to maximálně pět minut. Asi třicet fotek, kde jsem buď neměla hlavu, nebo mi lezlo, co nemělo, a tradááá," vysvětlila, jak vznikají její sexy snímky v exotice. ■