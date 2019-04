Máme se na co těšit? Roman Šebrle se po loňském alkoholovém mejdanu dal opět na víno

Roman Šebrle Foto: archiv FTV Prima

Tohle nikdo nečekal. Moderátor a bývalý desetibojař Roman Šebrle (44) se pouští do zcela neznámé oblasti. Pro své fanoušky totiž začal hodnotit víno.

„Spouštím roční projekt. Každý týden pro vás vyhodnotím jedno víno. Není to komerce, nic z toho nemám. Není to ani žádná odborná analýza, na to musíte jít jinam,“ směje se Šebrle.

Vinný sklípek prý zatím ještě neplánuje, ale jestli v budoucnu nějaký bude, bílé víno v něm nejspíš nenajdete. „Mám prostě víno moc rád a o svou vášeň se chci podělit. Počítejte s tím, že většina bude červená,“ dodává rekordman a parťák Evy Perkausové (25), se kterou na Primě nedávno oslavil první rok společného moderování.

Zatím se mu dostalo do rukou víno za několik stovek, ale je možné, že zhodnotí i vyhlášený „krabičák“. Jak je vidět, Šebrle se paradoxně našel ve vínu, jehož nadměrné pití na večírku se mu loni krutě vymstilo.

Na letní párty tehdy řádil jako černá ruka a pod vlivem alkoholu měl pletky s jednou sekretářkou. Druhý den se ale omluvil s tím, že to přehnal s vínem, a od té doby seká dobrotu. A víno už opravdu jen s rozmyslem degustuje. ■