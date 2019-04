Nejkrásnější starostka Česka: V Kravařích vede radnici Miss Europe Monika Žídková (41)

Monika Žídková je už pět let starostkou v Kravařích. Super.cz

Tak se dá ve zkratce shrnout kariéra Moniky Žídkové, která se objevila i v soutěži StarDance. Dnes je jí jednačtyřicet, její dcera Nikol se chystá k maturitě, syn David je puberťák a stále je vdaná za svoji první lásku Petra Brzeska. Bývalá modelka se naplno věnuje práci starostky ve svých rodných Kravařích.

"Začala jsem druhé volební období, takže už je to pět let," řekla nám Monika, která se s dalšími kráskami zúčastnila setkání Miss po 30 letech. "Se šoubyznysem se to srovnávat nedá, i když člověk občas může použít nějaké kontakty a také zkušenosti se hodí. Ale je to hlavně tvrdá úředničina, studování legislativy a podobně," řekla nám Monika.

Na zkrášlování už logicky tolik času nemá, i když je prý občas výhodou být mezi komunálními politiky, což jsou většinou muži, půvabnou ženou. "Člověk musí vědět, kdy ty ženské zbraně použít," smála se paní starostka. "Chtělo by to víc času pobrat pro sebe, ale starostou jste 24 hodin denně a i víkendy bývají plné, když jsou různé akce, vítání občánků, oddávám. A tak se aspoň snažím, když se ti snoubenci chystají na svatbu třeba celý rok, jim to svým zjevem nekazit," dodala. ■