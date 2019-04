Tento černoušek je pravnukem Pyšné princezny: Exotický kudrnáč s roztomilým kukučem si zahrál v seriálu

Pravnuk Pyšné princezny si zahrál v seriálu. Video: archiv FTV Prima

Scenáristé si pro produkci seriálu připravili pěkný oříšek. Sehnat malé černošské chlapce, kteří by dokázali i hrát, není u nás zase tak snadné, ale jelikož každý má někde známé, tak se zadařilo.

„Má kamarádka Daniela, která dělá v produkci seriálu Krejzovi, mi zavolala, zda by Sam nechtěl přijít na casting na jednu malou mluvenou roli. Žádný komparz. Samovi se to líbilo, tak jsme to zkusili,“ prozrazuje maminka čtrnáctiletého Samsidina Nyass – Antonia Nyass.

A volba to nebyla vůbec špatná. Sam má totiž umělecké geny i po mamince, která je hudebnice. Zbytek talentu obstarali prababička s pradědou. „Ano, moji prarodiče jsou herci. Samovi, který k tomu herectví má asi nejdál, to jde. Je přirozený. Rozumí tomu, co je to vytvořit roli, má pro to cit,“ dodala spokojeně maminka.

Doufejme,že diváci dětské herce nepřijmou negativně, tak jako se tomu stalo v konkurenční televizní stanici. V seriálu Ulice se někteří diváci rasisticky naváželi do černošského herce Jareda Baileyho. ■