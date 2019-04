Svěrákův parťák Jaroslav Uhlíř skončil v nemocnici: Zradilo ho srdce

Jaroslav Uhlíř (vpravo) prodělal infarkt. Herminapress

Podle informací deníku Aha! prodělal infarkt, naštěstí se dostal do vinohradské nemocnice včas díky pohotovému zásahu Uhlířovy manželky Heleny (65) „Byl z toho špatný. To víte, je něco jiného psát písničky, kde se zpívá - nemít srdce, jó, to vadí, a pak sám najednou se srdíčkem marodit,“ sdělil člověk z jeho blízkého okolí.

Zprávu pak potvrdil vyhlášený kardiolog, prof. MUDr. Petr Neužil (57), CSc., primář z pražské Nemocnice na Homolce, do jehož péče se skladatel svěřil po srdeční příhodě, kterou prodělal koncem loňského roku. „Srdce Jaroslava Uhlíře jsme po infarktu vyšetřili. Určitě nám ještě napíše krásné melodie,“ svěřil deníku profesor. ■