Tahle sexy blondýnka už je zase k mání: Hezounek z Tváře jí dal kopačky!

Kristýna Kubíčková je zase volná... Foto: instagram K.Kubíčkové

Krásná Česká Miss Earth 2016 Kristýna Kubíčková (21) je single. Rozpadl se její vztah se zpěvákem a hvězdou show Tvoje tvář má známý hlas Vojtou Drahokoupilem (23). Zpěvák to Super.cz potvrdil. "Je to tak, už nejsme spolu. Je to hodně čerstvé," prozradil.