Tohle se jejímu klukovi líbit nebude: Andrea Bezděková si adepty na Muže roku dokonce osahala

Spravit si náladu poté, co přišla o svůj instagramový účet , přišla Andrea Bezděková (24) na poslední casting Muže roku. "Určitě je to příjemnější program, než abych přemýšlela, proč mi stále instagramová centrála nereaguje na moje maily," připustila Česká Miss 2016.

Výběr kluků, kteří se do soutěže hlásí, Andreu mile překvapil. "Jsou každý svým způsobem úplně jiný, ale jsou to sympaťáci," mínila Bezděková, která pány nevybírala jen podle vzhledu, ale i podle toho, jaký mají projev. "Když otevřou dveře, nějaký názor si uděláte, ale když promluví, tak se může hodně změnit. U mě jen na vzhledu nezáleží, musí mít i nějaké charisma, svěřila.

Misska je už pár měsíců šťastně zadaná, a když jsme s ní mluvili o tom, zda její přítel, třiadvacetiletý model Pavel, nebude mít problém s tím, že se Andrea pohybuje mezi jinými pěknými chlapci, tvrdila, že žárlit nebude.

"Žádnému klukovi by se nelíbilo, kdyby kolem jeho holky chodilo dalších dvanáct kluků do půl těla. Nicméně, když ví, že se jedná o nějakou soutěž a nechodím sem na rande, tak je s tím v pohodě," je stále přesvědčená Andrea. Jak to bude, až s finalisty vyrazí na týdenní soustředění do Tuniska, je ovšem ve hvězdách. ■