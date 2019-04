Šafářová promluvila o založení rodiny s Plekancem: Určitě na to dojde, Tomášovi kluci mi říkají teta Šafi

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Vlastimil Vacek

Šafářová si o sobě v některých médiích a zejména na sociálních sítích přečetla, že je příčinou rozpadu manželství Plekance a Vondráčkové, což popírá. „Že se o mně píše, že jsem s Tomášem už tři roky, mě mrzí. Ti, co mě znají, vědí, že bych ničí manželství nikdy nerozvrátila. Takže věci, co o mně píše třetí strana, jsou nepříjemné, já ale chci, aby si je vyřešili Tomáš s Luckou Vondráčkovou sami,“ postěžovala si Lucie magazínu Pátek Lidových novin.

„Na druhou stranu jsem na to zvyklá, protože mi během kariéry psali dost vulgární věci neúspěšní sázkaři. Beru to s nadhledem, sama totiž vím přesně, jak to je, a mám čisté svědomí,“ dodala tenistka, která se chystá symbolicky rozloučit s kariérou. Nabízí se tedy otázka, zda plánuje založení rodiny.

Lucie přiznala, že by jednou s Tomášem ráda měla miminko. Prozatím si může mateřské pudy trénovat na jeho synech Matyášovi a Adamovi, které má s Lucií Vondráčkovou. „V budoucnu bych rodinu měla určitě ráda. Teď to není na pořadu dne, ale až se dořeší věci kolem Tomáše, určitě na to dojde,“ přiznala Šafářová a dodala: „Mám dvě neteře, navíc mám i perfektní vztah s kluky od Tomáše, byli jsme několikrát spolu a jsou strašně fajn. Říkají mi teta Šafi.“ ■