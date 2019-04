Jiří Krampol (80) nevěděl, kam s očima: Natáčel s úplně nahou herečkou!

Krampol v Kameňáku okukoval nahotinu. Ale bylo to prý spíš trapné. Video: TV Nova

Herec Jiří Krampol (80) dostal v právě vysílaném seriálu Kameňák roli, kterou by mu mnoho fanoušků závidělo. Natáčel s herečkou lechtivých filmů Alex Crystal, která se nijak nestyděla a na obrazovce ukázala úplně vše.

V seriálu, který navazuje na pětici předchozích divácky úspěšných filmů, se to neřestnými dívkami jen hemží. Už dřív se odhalovaly před Václavem Vydrou a Pavlem Kikinčukem. Hvězda filmů pro dospělé Angel Wicky zase na představitele starosty Pepana vyvalila vnady.

V ukázce jde o situaci z konkurzu na novou přítelkyni náhle zbohatnuvšího pana Fouska (Jiří Krampol), který vyhrál na los deset miliónů korun. Jeho peníze přilákají řadu krásek, ale všechny předčí Alex, která přijde nahá. Jenže stará láska a menší vydírání nerezaví, a nakonec se bude radovat někdo úplně jiný...

Jiří Krampol si natáčení kupodivu zas tak neužíval, byť přiznal, že se na dívky pěkně dívalo. „Holky to byly pěkné. Ale jestli si někdo myslí, že při takovém natáčení se chlap vzruší, tak to vůbec. Pro všechny jsou podobné scény trapné a chtějí je mít co nejrychleji za sebou,“ prozradil Krampol. ■