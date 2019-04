Dojemný vzkaz do nebe: Zpěvačka Anna K zavzpomínala na tatínka, který ji před 5 lety opustil

Anna K Foto: Goran Tačevski

Je to pět let, co prožívala Anna K (54) velmi těžké období. Navždy ji opustil milovaný tatínek, který byl jejím nejvěrnějším fanouškem, podporoval ji a nechyběl na žádném jejím koncertu. Není den, kdy by si zpěvačka na svého otce nevzpomněla. Tentokrát mu poslala do nebe dojemný vzkaz.