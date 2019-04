Šaty jí ve skříni vydrží roky: Co Leonu Machálkovou konečně přiměje, aby se s róbami rozloučila?

Leona Machálková šatník často neobměňuje. Super.cz

"Sleduju ji, je to strašně milá žena a byla jsem se na její přehlídce podívat i loni. Její modely z krásných a kvalitních látek se mi líbí," svěřila. Leona má ráda střídmou módu a v našem videu vyjmenovala i návrhářky, s nimiž aktuálně spolupracuje za pomoci svojí stylistky.

A šaty jí vydrží opravdu dlouho, často šatník neobměňuje, a to ani ten koncertní. "Hlavně když je to jednoduché, to je můj styl. Nejrůznější zdobné věci od volánů po divoké vzory se mi líbí na jiných, obdivuju to, ale necítila bych se sama sebou, kdybych to měla obléknout já," vysvětlila.

A co ji přiměje róby definitivně odložit? "Upřímně řečeno prostě otevřu skříň, do něčeho se nasoukám, a pak si řeknu, že tohle už ne. To už se opravdu vyčerpalo. Teprve potom nějakým způsobem ten šatník řeším," uzavřela. ■