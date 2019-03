Hledá se nálezce peněženky Penny z Teorie velkého třesku: Tohle mu herečka vzkazuje

Kaley Cuoco Profimedia.cz

Ve svém příběhu na Instagramu Cuoco uvedla, že zažila „ten nejdivnější týden“. Co přesně se jí dělo, neřekla, ale podělila se o příběh se šťastným koncem, který jí náladu zvedl.

„Před pár dny jsem v Sharky´s v Calabasas (mexická restaurace) nechala peněženku, bylo to odpoledne a já to zjistila až večer. Začala jsem být hysterická, protože jsem nevěděla, kde je, tak jsem se snažila si vzpomenout, kde jsem byla. A říkala jsem si: ‚Ach bože, nechala jsem ji určitě tam. Bude pryč, určitě bude pryč‘. Hystericky jsem brečela a byla jsem naštvaná,“ vyprávěla fanouškům.

Když ale do restaurace zavolala, čekalo ji milé překvapení. Někdo z hostů peněženku našel, na papírek na ni napsal „Penny“ a nechal ji u manažera podniku. Herečku to tak dojalo, že když to vyprávěla, měla slzy na krajíčku. A nálezci vzkázala, že by mu nejradši dala všechno, co v té peněžence měla, a moc ráda by ho potkala a osobně mu poděkovala. „Jsem tak vděčná, že na zemi existuje tak hodný člověk. Nikdy mu to nezapomenu,“ vzkázala Penny. ■