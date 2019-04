S umělými koleny tančí jako zamlada: Josef Laufer (79) letos slaví tři kulatá výročí

Josef Laufer oslaví osmdesátiny, ale energii má jako mladík. Super.cz

Vlní se, vyhazuje boky, prostě neuvěřitelné. "Myslím, že to není až tak těžké. Každý chlap, když si uvědomí, že má boky, to udělá. Elvis Presley to dělal skvěle a sem se to hodí, tak jsem to tam šoupnul," smál se nestárnoucí zpěvák.

Ten letos slaví hned tři kulatá výročí. "Kromě osmdesátin je to šedesát let na scéně a s manželkou máme padesát let od svatby," vypočítal.

A jak si udržuje fyzičku? "Holky v divadle tady za mnou chodí a ptají se, kde to beru. Ale to mě měly vidět, když mi bylo šedesát. Ale nesmí to vypadat jako - mládí neprchej. Už jsem starý oprýskaný ještěr," míní.

K lepší pohyblivosti mu ale pomohla i operace kolen, kterou má za sebou. "Teď už to můžu říct. Nechal jsem si vyměnit obě kolena. Vrátil jsem se i zpátky k tenisu a baví mě to. A poznali jste něco? V tom to je. Člověk se nemá z ničeho zbláznit," uzavřel. ■