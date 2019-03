Zpěvačka, k níž vzhlíží Michal Horáček, promluvila o krutém osudu: Syn jí zemřel po porodu, nemohla se s ním rozloučit

Naďa Válová Michaela Feuereislová

Zpěvačka s podmanivým hlasem si už zazpívala na deskách autorského dua Hapka a Horáček. Nyní se konečně dočká prvního vlastního alba. Zásluhu na tom má Bára Basiková (56), která se ujala role producentky.

„Naďa těžce pracovala a vedla těžký a obtížný život. Je to poznat na tom šansoniérském způsobu, kterým vypráví. Úplně jedinečně. Jinak kdež kdokoliv jiný,“ řekl o projevu Nadi Horáček.

Zpěvačka v sobě ukrývá obrovskou bolest. „Zemřel mi syn, hned po porodu. Před rokem a půl. Nedá se s tím nikdy vyrovnat. Vždycky vám bude chybět. Pokud to není devět měsíců uzavřených, neberou to jako hotové dítě a nedovolí pohřeb. V tu chvíli se ani nemáte jak rozloučit, jak to ukončit, takže to pořád žije,“ odhalila Válová své soukromí v Top Staru. ■