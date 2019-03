Moderátorka Seznamu prožila v letadle peklo: Promluvila o nepříjemných chvilkách na cestě z dovolené

Veronika Farářová prožila let hrůzy. Super.cz

"Zatímco vy na zemi jste o tom věděli, my neměli ani tušení a nikdo na palubě nám to pořádně nevysvětlil. Náš let měl být původně místo do Prahy odkloněn do Istanbulu, tam ale bylo plno, takže jsem přelétali ještě do Ankary. Trvalo to chvilku, ale připadalo mi to mnohem déle," vyprávěla nám.

Nakonec se nic hrozného nedělo. Dostali s manželem pokoj v pětihvězdičkovém hotelu, než přiletí náhradní letadlo. "Zpoždění bylo třicet hodin, takže jsem nestihla natáčení pořadu Slavní na Seznamu, které bylo naplánované. Nakonec mě musela zastoupit kolegyně," dodala.

Leteckou dovolenou si na nějaký čas rozmyslí, protože ji čeká spousta práce, kterou by nerada zameškala. A nejde jen o Slavné. "Začínám moderovat castingy nového ročníku České Miss a také připravuji nový projekt. O něm mohu zatím prozradit pouze to, že se jedná o reality show," uzavřela Veronika. ■