Nejhorší pro ni byl tanec: Elišku Bučkovou na muzikálovou roli driloval expřítel Kristiny Kloubkové

Eliška sice už ve dvou muzikálech hrála, ve Švejkovi a Ofélii v Hamletovi, ale to už je pěkných pár let, a navíc její role nebyly pohybově náročné. "Největší strach jsem měla tedy z tance a nejhorší pro mě byla první veřejná generálka, to se mi klepala kolena. Ale musím říct, že premiéru i další představení už jsem si užila bez trémy," přiznala nám.

"Dva a půl měsíce zkoušek jsem měla strach z choreografií průběžně, protože na rozdíl od ostatních dívek nejsem tanečnice. Vašek Kuneš (43), který nám choreografii dělal, je samozřejmě profík. Musela jsem hodně máknout, trénovala jsem i doma a s Vaškem jsem kolikrát trénovala, i když už jsme hodinu skončili, o malinko dýl než ostatní, protože jsem si to chtěla propracovat, aby se mi pak lidi nesmáli," vyprávěla nám.

To, že s Kunešem trávila hodně času, nemělo podle ní rozhodně nic společného s tím, že se choreograf rozešel s partnerkou Kristinou Kloubkovou (42). "Teď jsem to teprve někde četla a byla to pro mě nová informace. Vztah mezi mnou a Vaškem je čistě profesionální a myslím si, že mluvím i za ostatní holky z Dreamgirls, protože byl úžasný a má svatou trpělivost. Trénovat devět holek, které ho překřikují a chtějí dělat všechno jinak, to by každý nezvládl," míní Eliška.

Na otevření nové kavárny, kde jsme si povídali, jsme ji zastihli i při rozhovoru se skladatelem Zdeňkem Hrubým (47), který také napsal muzikál, jeho Robinson momentálně leží u ledu. Zajímalo nás, zda by přijala nabídku, aby hrála v dalším muzikálu. "Momentálně ne, soustředím se na Kvítek mandragory, užívám si to a tak bych prozatím odmítla," uzavřela. ■