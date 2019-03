Popálená blogerka Týnuš Třešničková v turecké nemocnici opět přihlížela plamenům

Blogerka se stále léčí v Turecku s popáleninami. Foto: instagram T.Třešničkové

Blogerka nyní po několika měsících musela opět čelit pohledům na nezvladatelné plameny. Pod okny jejího nemocničního pokoje totiž hořelo. „Slyším ránu, tak se jdu podívat, co to bylo, a vedle nemocnice začalo hořet nějaké parkoviště či co to je. Už to tu hodinu hasí,“ svěřila se Týnuš na sociální síti a ironicky dodala. „Takže Turecko je fakt velice bezpečná země.“

Třešničkovou v Turecku navštěvuje její partner nebo sestra Martina. Nikoho dalšího k sobě známá blogerka prý nepustí. Po několika měsících od šíleného zážitku se také stále neukázala svým fanoušků,. Jediné snímky, které si na Instagram dá, jsou fotky, na kterých je otočená tak, aby jí nebylo vidět do tváře. ■