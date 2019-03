Skladatel, který musel odstoupit ze StarDance, představil novou píseň. Složil ji kvůli jedinému večeru v roce

Václav Kopta složil píseň k Českému lvu. Video: ČFTA

Kopta převzal moderátorskou pozici po slovenské hvězdě mluveného slova Adele Banášové. Ze srovnání prý strach nemá. „Kdybych se bál, tak bych v podstatě ráno nemohl vyjít z domu. Protože každá práce, kterou herec, moderátor či veřejně činný člověk prezentuje před publikem, vždycky vyvolá nějakou reakci. Člověk, který jde s kůží na trh, musí počítat s tím, že někomu sympatický bude a někomu ne,“ řekl Super.cz.

Český lev jsou filmové ceny, otázka tedy padla i na jeho názor na úroveň české kinematografie.

„Domnívám se, že je taková, jako vždy byla a v budoucnu bude. To znamená, že je to střídavé. Každý rok se v nabídce českých filmů objeví minimálně jeden snímek pozoruhodný, řada skvělých, dobrých i průměrných, ale objeví se i filmy, o nichž se dá směle říci, že člověk ani neví, proč byly natočeny. Je to každý rok a domnívám se, že se to ani v budoucnu měnit nebude, protože to prostě odpovídá vkusu a možnostem českého publika i omezenému českému trhu,“ uvedl Kopta.

I jeho fanoušci znají z mnoha filmů. Z novějších například z pohádky Čertí brko nebo z filmu Chata na prodej, jeho nejznámější však zůstává dětská, respektive teenagerská role Radka ve filmu Sněženky a machři z roku 1982.

Pozornosti se Kopta loni dočkal i díky StarDance. Bohužel ještě před začátkem musel ze zdravotních důvodů odstoupit. ■