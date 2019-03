Po Genzerovi už nesmutní a je připravena na novou lásku: Bavičova ex se ukázala v průsvitných šatech a celý autobus byl paf

Markéta Jiránková ukázala tělo v průsvitných šatech. Super.cz

Ze slavnostní premiéry převážel hosty autobus, a právě tam jsme si s oběma povídali. Místo to bylo dost netradiční, a celý autobus byl paf, dámy se ovšem výborně bavily. "Markéta má hezké tělo, tak to trošku průsvitné může být," řekla nám Alena, která pro Markétu šije pravidelně. "Já jsem vždycky v šatech od Aleny spokojená," doplnila Markéta.

Ta už se prý už úplně vzpamatovala z krachu vztahu se známým bavičem a je připravená na novou lásku. To nám svěřila, když jsme hovořili o jejích dojmech z filmu. "Bylo mi líto celkově toho nenaplnění vztahu. A to jak na plátně, tak vlastně i v mém životě. Ale už je to dlouho a už jsem schopná vpustit do svého života nového muže," prozradila.

A jaký by měl nový pan Božský být? "Nevím. Jedině snad to, že mě musí čapnout za srdíčko. To je všechno," míní Markéta. Ale kamarádka ji doplnila. "Měl by být vyšší než ona," dodala Alena. To znamená, že pánové menší než 183 cm, které Markéta měří, šanci nemají. ■