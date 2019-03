Jen o 9 let starší princezna z Kingsmanů mu hrála mámu: Jak se Vladimíru Polívkovi točilo se světovou hvězdou?

Vladimír Polívka si zahrál syna princezny Tilde z Kingsmanů. Super.cz

Jeho maminkou je slavná Chantal Poullain (62), ve filmu ale dostal ještě známější mámu. Vladimír Polívka si ve snímku Skleněný pokoj zahrál syna princezny Tilde z akční série Kingsmanů, Hanny Alström. Ta je mimochodem jen o devět let starší než sympatický pokračovatel hereckého klanu.

"Bylo fantastické zahrát si v tak velké produkci. Byla to skvělá zkušenost a mimo to, že tam byli skvělí zahraniční herci, tak jsme tam měli i naše výborné herce," řekl nám Vladimír po slavnostní brněnské premiéře snímku režiséra Julia Ševčíka.

Film se točil v angličtině, což prý Vladimírovi, který angličtinu studoval i na jazykové škole v Kanadě, vyhovovalo. "Mám dojem, že hraju o trošku líp anglicky než česky. Nevím, proč to tak je, ale s angličtinou jsem nikdy nesoupeřil, naopak mi vyhovuje jako hrací jazyk. Ono se to zdá být bariérou, ale není. Naopak," upřesnil.

A jaké pro něj bylo hrát se světovou hvězdou Hannou Alström? "Kingsmany jsem samozřejmě viděl, takže jsem věděl, že je to hvězda, ale nějak jsem si to nespojil. A pak, když jsem ji potkal, zjistil jsem, že je to hlavně výborný člověk, a proto umí tak dobře hrát ty dobré lidi, protože sama dobrá je," míní.

Věkovou disproporci, kdy mu herečka hrála matku, prý sám nevnímal. "Bavili jsme se o tom a ona se mě ptala, jestli věřím tomu, že je moje maminka. A já jí řekl, že ano. Řekla mi na to, že jsem vůl. Ale to se zahraje," smál se Vladimír Polívka.

Alström do Brna kvůli nedávno oznámenému těhotenství nedorazila. ■