Má ráda pánský styl, ale i podpatky a výstřihy: Co by moderátorka Zorka Hejdová nikdy neoblékla?

Moderátorka Zora Hejdová (28) se sice ráda obléká sexy, ale oblíbila si pánský styl. Když moderovala opening nového módního obchodu, zvolila look tak trochu "na chlapečka". "Připadá mi to strašně sexy, ale zase ne prvoplánově," vysvětlila Zorka.

"Trochu mužům tu jejich pohodlnou módu závidím, tak si to aspoň občas užiju, i když oblek doplním lodičkami. Ideální varianta by byly tenisky. Ležérní styl mě baví. Ale ono má všechno to své, a jsem docela odolná, takže i na podpatky jsem si za ty roky zvykla," smála se.

Co by ale vnadná moderátorka, která už je pár let hrdou majitelkou silikonových čtyřek, nikdy neoblékla? "Nemám ráda střihy šatů do půli lýtek, připadají mi nelichotivé. A stejně tak rozevláté modely mi nesedí. Potřebuju trošku ukázat tu siluetu," vysvětlila. ■