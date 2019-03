Před 19 lety se stala nejkrásnější dívkou Česka. Takhle dnes vypadá Michaela Salačová. Dlouhé vlasy jsou pryč

Michaela Salačová Foto: Kiehls (2x)

Je to již devatenáct let, co se stala nejkrásnější dívkou Česka. Michaela Salačová příští rok oslaví čtyřicáté narozeniny a je maminkou dvou synů, osmiletého Olivera a šestiletého Damiena. Po dlouhé době se objevila ve společnosti.