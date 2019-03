Kráska z veřejnoprávního světa odvážně změnila image. Líbí se vám Daniela Písařovicová s mikádem?

Daniela Písařovicová zkrátila vlasy. Tentokrát to ale skandál v práci nezpůsobilo. Super.cz

„V minulosti už jsem takové vlasy měla. Jelikož jsem tedy tušila, že by mi to mohli schválit, tak jsem to bez ohlášení udělala,” vysvětlila nám změnu hvězda Událostí. Hájila se také tím, že její kolegyně Zuzana Tvarůžková přišla s ještě odvážnější změnou image, když si nechala naplést rasta copánky.

V minulosti ale měla kvůli účesu trochu potíže. „Před asi deseti lety mě ostříhal kolega redaktor. Byl sice vyučený kadeřník, ale nesetkalo se to s nadšením. Vzal nás totiž z jedné vody na čisto a ekonomickou redakci si vzal do parády. Jak nám to postupně dorůstalo, tak z toho nebyli někteří rádi,” smála se Daniela a jedním dechem dodala: „Mně se to líbilo, ale ostatním bohužel ne.” ■