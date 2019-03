Jejich společné fotky téměř neexistují. Proč hokejový brankář Pavelec do společnosti někdy nevyvede nádhernou partnerku?

Ondřej Pavelec ve společnosti opět bez partnerky. Znamená to něco? Super.cz

Chodí spolu už tři roky, ale příležitostí, kdy bychom Ondřeje Pavelce a Terezu Budkovou (28) potkali společně na společenské akci, je jako šafránu. I na otevření nového butiku německé značky dorazil hokejista bez držitelky titulu I. česká vicemiss 2009. Čím to, že do společnosti vyráží zásadně odděleně?

„Nic bych v tom nehledal. Každý máme své zájmy a místa, kam chodíme. Já navíc nikam moc nechodím, takže tak,” zdůvodnil nepřítomnost přítelkyně sportovec.

Pavelce ve společnosti obecně příliš často nepotkáváme a na módních akcích ještě méně. V černém outfitu, který si kombinoval sám, mu to slušelo, byť není žádným módním šílencem.

„Moc to neprožívám, nejradši mám pohodlné věci a značky moc neřeším. Hlavně se mi to musí líbit a musí to sednout,” říká Pavelec, kterému nevadí ani formální oděv. „Na zápasy jsme museli chodit v oblecích, to byla povinnost a vůbec mi to nevadilo. Není špatné se hezky obléknout,” říká Ondřej Pavelec. ■