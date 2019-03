Takhle ji v Ulici nevídáme. Představitelka Roziny se pochlubila postavičkou v plavkách

Anička Kadeřávková v plavkách Foto: Instagram A. Kadeřávkové

Anna Kadeřávková (21) naposledy zveřejnila prostřednictvím svého profilu na Instagramu momentku v plavkách v bazénu.

Fotku, na které pózuje v plavkách, doplnila filozofickým komentářem.

„Co když spadnu? Ach, zlatíčko, ale co když poletíš? Neříkám, že při honbě za dokonalostí dnešní uspěchaný doby si občas nepřipadám jako blázen, když se snažím jednat opravdově, upřímně a poodkrejvat svoje (po)city ostatním lidem. Občas totiž dostanu od života, nebo od lidí, pořádně přes hubu. Ale ještě furt věřím, že to není a nikdy nebude špatná volba a že to za to stojí,” napsala představitelka Roziny ze seriálu Ulice a dále dodala: „Vím, že každej z nás tam tu duši někde má. Občas je teda pěkně hluboko, schovaná, ustrašená, nebo zraněná, ale je tam. Bez výjimky. A při tý představě, že jsme vlastně všichni jen takový jemný bytosti, co toužej bejt milovaný, je mi na světě tak nějak mileji.”

Zajímalo by nás, kolik lidí sledovalo jen hereččinu postavu v plavkách a kolik se prokousalo až k jejímu zamyšlenému komentáři. ■