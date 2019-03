Menzelův zdravotní stav se lepší. Oscarový režisér se ale zatím necítí na to vyrazit do společnosti

Menzelová je na manžela hrdá. Michaela Feuereislová

Když bylo oznámeno, co se chystá, začalo se spekulovat o tom, jestli už bude oscarový režisér schopný převzít toto ocenění osobně. Od Olgy Menzelové (41) víme, že se zdravotní stav slavného filmaře v domácím prostředí zlepšuje. Na to, aby vyrazil do společnosti, ale Menzel nemá síly.

„Uvidíme, co bude možné, a co nebude. Každopádně tu cenu půjdu převzít já,” uvedla Olga. Jak slíbila, tak na hlavní tiskové konferenci festivalu učinila. „Nepopírám, že bych byla šťastná, kdyby si pro ni došel Jirka. Zatím ale nejsme v této situaci,” dodala. ■