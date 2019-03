Po návratu domů Jiří Menzel pookřál: Jak se manželka Olga stará o nemocného režiséra?

Olga je ráda, že má manžela doma. Foto: Nikola Ramešová

„Je to asi takový poker face,” komentovala svůj neměnný úsměv krásná produkční a dále dodala: „Nacházíme se ve velmi náročné životní etapě, ale člověk v tom musí hledat pozitivní a veselé věci, aby se z toho nezbláznil.”

Olga si uvědomuje, že jejímu manželovi je nejlépe v domácím prostředí. „Jsem šťastná, že ho máme doma. Kdybych tušila, že doma zvládneme všechno lépe než kdekoli jinde, tak je doma dávno. Jen člověk nemá hned potřebné zkušenosti a ne každý na to má psychickou odolnost a sílu, protože je extrémně náročné mít těžce nemocného člena rodiny doma. Každý ale chce být doma, nikdo nechce být v nemocnici ani v rehabilitačním zařízení, byť se o něj starají skvěle,” říká Olga.

Menzelové s domácí péčí o manžela pomáhá školený zdravotnický personál, kterému je velmi vděčná.

„Měla jsem štěstí na báječné lidi, kteří se stali naší rodinou. Jsou to kamarádi do nepohody.” Menzel se v domácím prostředí stále zlepšuje. „Tím, že má k dispozici vlastní knihovnu, může trávit čas na terase a kochat se pohledem na svatého Víta a má denní přítomnost našich holek, tak se zlepšuje. Není nad to být doma,” promluvila Olga na dámském brunchi pořádaném švédskou módní značkou u příležitosti Mezinárodního dne žen, kam se přišla mezi kamarádky na chvíli odreagovat.

„Vlastně ani nevím, kdy je Den matek. Datum MDŽ si pamatuji, protože můj otec má narozeniny,” říká krásná produkční, která si tento svátek vždy připomene díky svým dcerám Aničce a Evičce.

„Holky k tomu vedou ve škole a ve školce. Jednou jsem svému muži říkala, že je Mezinárodní den žen, že bych od něj měla něco dostat. On mi říkal, že až bude Mezinárodní den spratků, tak mi prý něco rád dá,” směje se Olga Menzelová, která, jak říká, stále neztrácí humor, který je pro ni zejména v těchto dnech velmi důležitý. ■